حيلة لإنضاج الأفوكادو والموز في أقل وقت ممكن

الوكيل الاخباري - يصعب تناول الأفوكادو إذا كان متحجرا، الأمر الذي قد يتطلب أيام طويلة كي ينضج ويصبح صالحا للأكل.

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لكن، فيرونيكا كنادي، 31 عاما، من نيويورك، تقول إنها توصلت إلى خدعة بارعة لتسريع عملية نضج الفاكهة وأظهرت كيف تفعل ذلك مع الأفوكادو والموز، بحسب food.walla.



توضح فيرونيكا، في مقطع فيديو على "تيك توك" أن كل ما تحتاجه لتليين ثمرة الأفوكادو بسرعة وإنضاج الموز هو كيس ورقي بني.



وفقا لها، ما يستغرق عادة أسبوعا - سوف يستغرق أقل من يومين. وكتبت إلى جانب الفيديو التوضيحي الخاص بها الذي اكتسب شعبية كبيرة: "استغرق هذا الأفوكادو يومين حتى يصبح طريا عندما كان صعبا مثل الحجر.. كل ما عليك فعله هو وضع الفاكهة في كيس ورقي بني وتخزينها في مكان مظلم لمدة يومين".

وأوضحت "أنا أكره انتظار الأفوكادو كي يلين وأعلم أنه لا بد من وجود طريقة أفضل. يحتوي الأفوكادو على هرمون يسمى الإيثيلين يظهر في الفاكهة ويؤدي إلى نضجها.. يتسبب وضع الأفوكادو في كيس ورقي بني في حبس الإيثيلين".



وتابعت: "ضعي الأفوكادو في كيس ورقي وضعيه في مكان مظلم ويفضل وضعه في الفرن أو المايكرويف. ليس عليك الانتظار لأسابيع للحصول على ثمرة أفوكادو ناضجة".







المصدر : سبوتنك

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