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الإثنين، 24-01-2022 03:15 م

حيوانات تجري حوارا تلفزيونيا و'تعبر عن رأيها بصراحة'



الوكيل الاخباري - حصدت فتاة أمريكية أكثر من 12 مليون مشاهدة حول العالم، في لقاء واحد فقط، من ضمن سلسلة لقاءات أجرتها أو حوارات، إن صحت التسمية، مع مجموعة حيوانات، ضمن نشاط تجريه بهدف تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الحياة البرية.

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واستطاعت الشابة الصغيرة حصد آلاف التعلياقات وانتشر الفيديو الخاص بها على وسائل الإعلام بفضل روح الدعابة التي تتمتع بها، بالإضافة إلى الأسئلة الطريفة التي وجهتها للحيوانات وطريقة تفاعل الأخيرة معها.


وتحمل السلسة التي تنشرها الناشطة، مايا هيغا، اسم "Tiny Mic Interviews" (لقاءات بميكروفون صغير)، حيث تقترب الشابة من الحيوانات الصغيرة بميكروفون صغير جدًا تحمله بيدها، حيث حاولت 99% من الحيوانات التهامه.

 



واستطاعت الفتاة بطريقة جميلة وبسيطة جذب الانتباه عن طريق سلسلة من الأسئلة اللطيفة، حيث ضمنت الإجابات بنفسها على الفيديو بطريقة مكتوبة، بالإضافة إلى تفاعل الحيوانات.

 


وطلبت الفتاة من النيص البرازيلي، على سبيل المثال، تسمية طعامه المفضل، حيث أضافت تسمية تنسجم مع الصوت الذي أصدره (إنه الذرة).

كما سألت السلحفاة الصغيرة عن شكل أسرع حيوان على الأرض، لكن على الرغم من صمت السلحفاة، فقد بدى المشهد مضحكا بعد تثبيت نظارة على وجهها مع كلمة "أنا سريعة".

 

ويبدو في بداية المشهد نكته وجهتها إلى طائر صغير، حيث ضحك الطائر بشكل ساخر وجميل أيضا.

وعلى الرغم من أن المشهد بدا ترفيهيا، إلا أن الفتاة ضمنت معلومة هامة جدا، هو أن هذه الحيوانات اللطيفة، احتفظ بها في حديقة الحيوانات بعد إنقاذها من تجار الحيوانات غير المشروعة وتعرضها لإصابات دائمة.


الجدير بالذكر، أن الشابة الصغيرة تعمل في مجال إعادة تأهيل الحياة البرية، وأسست منظمة غير ربحية تحمل اسم "Alveus"، وتعمل لتكون ملاذا للحيوانات المصابة ومركز تعليمي افتراضي.



 

 

المصدر : سبوتنك

 

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