'حيوان الدلق' يسبب فوضى في سوبر ماركت ألماني

الوكيل الاخباري - في أحد محلات السوبر ماركت الألمانية، تسلل دلق إلى قسم العصائر وأحدث فوضى.

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حاول الموظفون الإمساك به، أو على الأقل طرده بعيدًا باستخدام ممسحة، لكنهم في النهاية كسروا العشرات من زجاجات العصائر.

لم يعرف بالضبط كيف دخل الدلق إلى المتجر وما إذا استطاع موظفو المتجر صيد هذا الحيوان.

المصدر : سبوتنك

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