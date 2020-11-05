حيوان الوعل يتحدى الجاذبية الأرضية .. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ مجموعة من حيوانات الوعل، التي تتسلق إحدى السدود المرتفعة رغم أن زاوية الميل لجانب السد تكاد تكون قائمة.

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وحسبما تبين في الفيديو ظهر إحدى الحيوانات وهو يكافح بصعوبة شديدة لتثبيت اقدامه على نتوءات السد للصعود إلى أعلى رغم تعرضها للانزلاق عدة مرات.





🎥 YT: BBC These incredible ibex defy gravity climbing a near-vertical dam in search of nutritious salt.🎥 YT: BBC pic.twitter.com/6LDzHTOj1B November 4, 2020

المصدر : سبوتنيك

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