الخميس 05-11-2020
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الخميس، 05-11-2020 04:50 م

حيوان الوعل يتحدى الجاذبية الأرضية .. شاهد



الوكيل الإخباري _  تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ مجموعة من حيوانات الوعل، التي تتسلق إحدى السدود المرتفعة رغم أن زاوية الميل لجانب السد تكاد تكون قائمة.

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وحسبما تبين في الفيديو ظهر إحدى الحيوانات وهو يكافح بصعوبة شديدة لتثبيت اقدامه على نتوءات السد للصعود إلى أعلى رغم تعرضها للانزلاق عدة مرات.

 

 

المصدر : سبوتنيك 

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