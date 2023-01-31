حيوان ضعيف يقاتل بشراسة أمام 3 نمور جائعة في أفريقيا

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو مواجهة – من أجل الحياة – بين 3 نمور أفريقية وحيوان غرير العسل في محمية Sabi بجنوب أفريقيا.

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وبينما وقف الحيوان الصغير بمفرده وسط النمور الثلاثة الذين حاولوا قتله والتهامه، كانت المعركة على أشدها.



حاولت النمور الجائعة مرارا وتكرارا قتل “غرير العسل” ليسهل عليها التهامه إلا أنها لم تستطع ذلك بسبب إصراره على البقاء على قيد الحياة.



العديد من العوامل المساعدة وقفت بجانب “غرير العسل”، أبرزها جلده السميك ومخالبه الطويلة التي ساعدته على مواصلة القتال، حيث أنه معروف بالحيوان الأشجع في العالم.



الكثير من فرائس النمور والأسود تستسلم من الجولة الأولى وتلفظ أنفاسها الأخيرة بين أنياب تلك الحيوانات المفترسة، لكن ذلك لم يحدث مع “غرير العسل”.

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