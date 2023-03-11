خالف سائق الشاحنة المرور.. شاهد أغرب عقاب من فيل في تايلاند

الوكيل الإخباري - عند مرور قطعان الفيلة على الطرق البرية في تايلاند، يتوقف جميع قادة السيارات حتى تمر الحيوانات؛ لكن هذا لم يحدث مع سائق شاحنة صغيرة بيضاء، وهنا تَدَخّل قائد قطيع الفيلة ولقنه درسًا لن ينساه.

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وكشفت لقطات صادمة، قيام فيل بدفع شاحنة صغيرة حتى قلبها على الأرض؛ وذلك بعد رفض سائق الشاحنة الانتظار بحركة المرور أثناء مرور الفيلة.



وأظهرت لقطات مروعة، الفيل وهو يرفع برأسه وجذعه الشاحنة الصغيرة، بينما كان السائق لا يزال بداخلها.

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