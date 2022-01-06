الخميس 06-01-2022
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الخميس، 06-01-2022 12:04 م

خدعة بصرية.. شاهد الفيديو لتختبر قدرتك على الإدراك!



الوكيل الاخباري - إذا كنت تريد تجربة قدرتك على الإدراك والتذكر فعليك بمشاهدة هذه الخدعة البصرية، والتي فازت مؤخراً بإحدى الجوائز العالمية.

فقد فاز مقطع فيديو أعد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية أمهيرست، بالجائزة الثانية لأفضل خدعة بصرية لعام 2021، وهو عبارة عن غرفة تتغير عناصرها في أقل من دقيقة، يختبر خلالها المشاهد مدى قدرته على إدراك ما يحدث.

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والمقطع عبارة عن وهم بسيط للغاية، وهو مثال لظاهرة تسمى "عمى التغيير التدريجي"، وفق عالم الإدراك مايكل كوهين الذي قام بإعداده.


وأوضح كوهين أنه من الممكن تغيير عشرات العناصر في الفيديو دون أن يلاحظ المراقبون ذلك، وفق ما نقل عنه موقع "Newatlas" العلمي.


وأضاف "بشكل عام، يسلط هذا الوهم الضوء على الكيفية التي قد يدرك بها الناس بالفعل ويتذكرون الكثير من العالم من حولهم أكثر مما يدركون بشكل بديهي".

 

 

 المصدر : العربية

 

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