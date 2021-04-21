خروف سيئ الحظ .. بعد إنقاذه من الحفرة يقفز ليقع فيها مجددا

الوكيل الاخباري - يعيد كثير من الناس أخطاءهم مرارا، خاصة عندما يكونون في مزاج سيئ، ربما يكون هذا الفيديو مفيدا لهم.

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انتشر مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر خروفًا صغيرا يسقط في خندق، بعد ثوانٍ قليلة من إنقاذه منه.



ربما كان الحيوان سعيدا جدا بنجاته لدرجة أنه قفز من الفرح... وهبط مرة أخرى في الخندق.



كتب الشخص الذي شارك الفيديو: "مرحبا بك في حياتي".



يبدو أن عدد المشاهدين الذين يشعرون حقا أن لديهم شيئا مشتركا مع هذا الخروف لا يُحصى.







المصدر : سبوتنك