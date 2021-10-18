خروف يؤدي قفزة مقصية كنجم كرة 'لا ينقصه سوى جمهور'

الوكيل الاخباري - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مضحكا، لقيام خروف سمين بتنفيذ قفزة بهلوانية غريبة، تشبه إلى حد كبير القفزات الخارقة التي يؤديها لاعبو كرة القدم، حيث قفز الخروف رأسا على عقب وكأنه ينفذ ركلة مقصية في فيديو غريب ونادر "لم ينقصه سوى الجمهور" ليكتمل المشهد، لكن لحسن الحظ، كان هناك مشاهد واحد صور الحدث.

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ونشرت صفحة "wildonplanet" المتخصصة بعالم الحيوان، على "إنستغرام"، مشهدا طريفا لقيام خروف سمين بتوجيه نطحة إلى سطل كبير في إحدى المزارع، لكن "تجري الرياح بما لا تشتهي السفن"، حيث لم يستطع الخروف "تسديد ضربته وإحراز الهدف المرجو".





المصدر : سبوتنك

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