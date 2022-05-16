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الإثنين، 16-05-2022 02:36 م

خسوف كلي يظهر "القمر الدموي العملاق" في العالم



الوكيل الإخباري-شهد العالم، فجر اليوم ، خسوفاً كلياً للقمر ليظهر ما يُعرف بـ«القمر الدموي العملاق».

كان الخسوف مُشاهدًا بشكل كامل في وسط وغرب قارة فريقيا، وكانت أفضل مشاهدة لخسوف القمر لسكان الجزائر والمغرب .

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والأماكن التي كان يُري فيها الخسوف هي (أوروبا - أفريقيا - آسيا - الأمريكتين - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي - القارة القطبية الجنوبية).


وحسب تقرير نشرته قناة «بي بي سي»، خلال الخسوف الكلي للقمر، تكون الأرض بين الشمس والقمر، وعندما يقع القمر في ظل الأرض كاملاً فإنه يميل إلى الظلمة شيئاً فشيئاً إلى أن يصطبغ بلون أحمر يشبه الغسق.


وظهر القمر أكبر من المعتاد، لأنه سيكون في أقرب نقطة له من الأرض في محوره، ولذلك يطلق عليه اسم «القمر العملاق» وفق صحيفة الشرق الأوسط.
وقال عالم الفلك في المرصد الملكي في غرينتش بلندن الدكتور غريغوري براون: «سنشاهد في الواقع كل شروق شمس وكل غروب حول الأرض في وقت واحد. سينعكس كل هذا الضوء على القمر».


وأضاف: «إذا كنت رائد فضاء واقفاً على القمر وتنظر للخلف باتجاه الأرض، فسترى حلقة حمراء تدور حول كوكبنا الخارجي».

 


 




 

 


 

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