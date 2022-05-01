"خلني اترزق"..فيديو لبائع بطاطس سعودي في تبوك يثير جدلاً

الوكيل الاخباري - "بترزق الله .. منين أصرف على هلي..خلني أترزق الله بالحلال.. أنا سعودي"، بتلك الكلمات خاطب بائع بطاطس على إحدى البسطات موظفاً في أمانة منطقة تبوك، شمال السعودية.
كما أكد أنه جامعي لكنه لم يجد عملا فلجأ إلى بيع البطاطس ليعيل نفسه وأهله.
#بايع_البطاطس_تبوك#ليلة_٢٩ #عبدالرحمن_السديس— فيصل الشرقية (@K57979987) April 30, 2022
يا موظف البلديه والله العظيم اعرف أن ما تقوم به صميم عملك لكن بإذن الله تلقون حل لشبابنا وخاصه يوم قال ادور الحلال .. pic.twitter.com/gtglqFuE4c
رد أمانة تبوك
من جهتها، أوضحت أمانة تبوك، في بيانٍ السبت، أن المختصين لديها جالوا على أحد مواقع الباعة الجائلين، استجابة لعدة بلاغات من المواطنين من تلك الممارسة وما ينتج عنها من أضرار على صحتهم نتيجة عدم تطبيق الشروط الصحية عند إعداد الوجبات الغذائية".
وأضافت أنها "قامت بمهامها الرقابية اللازمة وتعاملت مع المخالفات المرصودة بما يضمن حماية أفراد المجتمع ويحقق الالتزام بضوابط الباعة الجائلين والمتاجر المتنقلة.
كما أكدت حرصها واهتمامها بالباعة الجائلين النظاميين وتوفير المواقع المناسبة لهم بما يمكنهم من كسب رزقهم بالطرق السليمة مع المحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم.
المصدر : العربية
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