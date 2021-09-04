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السبت، 04-09-2021 10:45 ص

خنازير برية تجتاح روما وعمدة العاصمة تستنكر



الوكيل الاخباري - قدمت عمدة العاصمة الإيطالية روما، شكوى إلى النيابة العامة ضد الحكومة المحلية، على خلفية التعامل مع مشكلة غزو الخنازير البرية لضواحي العاصمة، تدّعي مسؤوليتها عن "غزو الخنازير" في منطقة لاتسيو الحضرية والفشل في تنفيذ "خطط إدارة فعالة لهذه الحيوانات".

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وبحسب تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، قالت فيرجينيا راجي في الدعوى: "هناك أعداد كبيرة لخنازير برية غير مراقبة في المناطق الحضرية للعاصمة".

 



وأشارت راجي إلى قانون عام 1992 الذي ينص على التزام المناطق الإيطالية "بالحفاظ على السيطرة على أنواع الحيوانات البرية، حتى في المناطق المحظورة من الصيد".


وقالت العمدة أيضا إن سلطات لاتسيو لم توفر الأقفاص التي يمكن أن تحفظ فيها الحيوانات التي يمسك بها في المدينة.


المصدر : سبوتنك

 

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