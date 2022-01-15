خنافس تغزو مدينة أرجنتينية

الوكيل الاخباري - تعرضت مدينة سانتا إيزابيل بمقاطعة لابامبا وسط الأرجنتين إلى غزو الخنافس، حيث تسببت الأمطار الغزيرة غير العادية ودرجات الحرارة المرتفعة في تكاثر الحشرات بأعداد كبيرة، حسب العلماء.

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وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" نقلا عن نائب عمدة سانتا إيزابيل أن المدينة قررت إغلاق الشوارع والمباني العامة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأن قطع التيار الكهربائي كان فعالا، حيث انخفض عدد الخنافس نسبيا.



المصدر : روسيا اليوم

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