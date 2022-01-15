السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

المنخفض الجوي يرفع الطلب على الغاز إلى 210 آلاف اسطوانة والكاز بنسبة 20%

الأرصاد الجوية : هذه أماكن هطول و تراكم الثلوج يوم الاحد - اسماء

الامن العام : إصابة طفلين ووالدتهما بحريق منزل

بلدية الكرك تعلن عن فتح غرفة عمليات للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

الصفدي يطالب طهران بالكف عن التدخل في شؤون الدول العربية

التعامل مع حافلة سياح حاصرتها الثلوج

ما بعد إقرار التعديلات الدستورية

العثور على جثة مواطن متوفي منذ 4 ايام في عمان

فرنسا تلغي عشرات الآلاف من الشهادات الصحية الخاصة بفيروس كورونا

"سلطة العقبة" تقرر إخلاء وإزالة سوق الرواق بالكامل.. وثيقة

السبت، 15-01-2022 04:28 م

خنافس تغزو مدينة أرجنتينية



الوكيل الاخباري - تعرضت مدينة سانتا إيزابيل بمقاطعة لابامبا وسط الأرجنتين إلى غزو الخنافس، حيث تسببت الأمطار الغزيرة غير العادية ودرجات الحرارة المرتفعة في تكاثر الحشرات بأعداد كبيرة، حسب العلماء.

اضافة اعلان


وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" نقلا عن نائب عمدة سانتا إيزابيل أن المدينة قررت إغلاق الشوارع والمباني العامة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأن قطع التيار الكهربائي كان فعالا، حيث انخفض عدد الخنافس نسبيا.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
v5pDPk4eOIA

غزال مذعور يحول رحلة صيد إلى مأساة في بولندا

istockphoto-866011040-612x612

امرأة صينية غاضبة تنتقم من صالون العرائس بهذه الطريقة !

image

أمطار غزيرة وتساقط برد كثيف على المدينة المنورة

VHtetq0I_cA

انقلاب قطار بعد خروجه عن السكة في الهند

k9dogs

كلب بوليسي يهاجم سائقا في مدينة أمريكية

5da5b2c50608e668ee0fa073_java indonesia

شاهد آثار الزلزال العنيف الذي ضرب إندونيسيا