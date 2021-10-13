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الأربعاء، 13-10-2021 02:42 م

خنزير بري غاضب يقتحم أحد البنوك في الصين



الوكيل الاخباري - شهدت إحدى المدن الصينية حادثا بطله حيوان بري قام باقتحام بنك، قبل أن تتمكن السلطات المحلية المختصة من التدخل لإخراجه باستخدام القوة ونقله إلى منطقة الغابات التي جاء منها.

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ويرصد مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" على "تويتر" جانبا من الحادث، الذي تضمن اقتحام خنزير بري لمقر أحد البنوك في محافظة شنشي الصينية دون أن يتمكن أحد من اعتراضه.

 



لكن المسؤولين عن مكافحة مثل هذه الحوادث تمكنوا من السيطرة على الحيوان البري بعد إعطائه مهدأ أعصاب واصطحابه إلى خارج مقر البنك.


وبعد إخراج الخنزير البري والسيطرة على الموقف تمت إعادته إلى منطقة الغابات التي جاء منها وإطلاق سراحه.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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