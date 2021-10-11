خنزير بري يحاول اقتحام متجر في بطرسبورغ

الوكيل الاخباري - حاول خنزير بري التوغل في متجر كبير (سوبر ماركت) محلي في بطرسبورغ. وبعد عدة محاولات فاشلة،عاد الوحش أدراجه إلى الغابة.

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حاول خنزير بري اقتحام متجر كبير محلي في بطرسبورغ.



لكنه لم يتمكن من دخول سوبر ماركت Okay في بطرسبورغ ، لذلك خبط بابه الأمامي وغادر.





صرحت بذلك قناة "سان بطرسبورغ" التلفزيونية.



والتقطت الكاميرات لحظة مهاجمة الوحش للمتجر حيث أخاف الزائرين بمظهره.

وبعد أن فشل الخنزير البري في دخول السوبر ماركت عدة مرات، استسلم ورحل في اتجاه غير معروف.

المصدر : روسيا اليوم

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