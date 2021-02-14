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الأحد، 14-02-2021 11:34 ص

دببة تهاجم حشود المتفرجين بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق



الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو من العراق، لحظة هروب الصحفيين والمتفرجين وموظفي البيئة، بعد أن شنت مجموعة من الدببة هجوما عليهم بعد اطلاق سراحها من الأقفاص.

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وتأتي هذه الحادثة بعد أن أطلقت منظمة التعاون الكردي- الأمريكي، للمرة الثانية، ستة دببة في جبل كارا بإقليم كردستان، على غرار ما قامت به قبل عامين حيث أطلقت حينها ثلاثة دببة، بهدف زيادة أعداهم في الجبال.

 



وتم جلب خمسة من هذه الدببة الموجودة في العراق، من مناطق البصرة والناصرية. ودب سادس من أربيل، حيث أن قسم منها تطوع بها أصحابها، وقسم آخر مقابل مبالغ مالية منحوها للمنظمة. 

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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