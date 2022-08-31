دبة بنية تجتاح القمامة مع أولادها في ولاية تينيسي الأميركية

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لدبة بنية مع أطفالها، اجتاحت القمامة منذ أسبوعين في ولاية تينيسي الاميركية بحثاً عن الطعام.

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ويبدو انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها تصوير دببة تبحث عن الطعام في القمامة في هذه الولاية.



تتواجد الدببة في ولاية تينيسي في مجموعة من الأراضي العامة والخاصة. يتعلم مالكو المنازل في المناطق التي تعيش فيها الدببة العيش مع bruins - وهذا يعني استخدام علب القمامة المقاومة للدب وعدم ملء مغذيات الطيور إلا في فصل الشتاء. خلاف ذلك، تصبح مغذيات الطيور مغذيات الدببة.





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