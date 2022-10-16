دب زاحف فوق المياه المتجمدة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي - فيديو

الوكيل الإخباري - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو يظهر حركة بدت غريبة للبعض، عندما زحف دب أبيض اللون فوق مياه متجمدة.

اضافة اعلان

ونال فيديو الدب القطبي نحو مليوني مشاهدة على حساب المتخصص في الأعمال الإلكترونية، التركي تانسو ييان، على موقع "تويتر".



ومدة الفيديو هي 14 ثانية فقط، ويبدأ عندما يلقي الدب بنفسه بهدوء متمددا فوق المياه المتجمدة ثم يشرع بالزحف، ويواصل الأمر إلى أن وصل إلى الضفة المقابلة للمياه المتجمدة، حيث وقف على رجليه واستعاد حركته العادية.

Polar bears know that they have to be flat in order to exert less pressure on the thin ice🤩 pic.twitter.com/EK7e8NTr4e October 14, 2022

سكاي نيوز