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الإثنين، 25-04-2022 01:48 م

دب عملاق يتجول في شوارع مدينة أميركية



الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دبا عملاقا يتجول في وسط مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا الأميركية.

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وقالت الشرطة في ولاية نورث كارولينا، إن ظهور الدببة في وسط المدن بات متكررا، حيث استجابوا لثلاث حالات مشابهة في غضون أسابيع قليلة.

 



ورصد فيديو دبا أسود اللون يبدو أنه هرب من إحدى المحميات كونه كان يرتدي طوقا للتتبع، وفقما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.وتنقل الدب العملاق عبر ممرات المشاة في منطقة بريتشارد بارك، كما ظهر وهو يتسلق شجرة بذات المكان.


وعلّق كثيرون على الفيديو قائلين إن الحيوان الضخم قرر القيام بمغامرة في المدينة، وعبّر آخرون عن خوفهم من مصادفتهم لمثل هذا الدب، وماذا عليهم فعله في مثل تلك الظروف.

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 

 

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