الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 11:24 ص

دب قطبي يصعد إلى سطح منزل ويفاجأ السكان



الوكيل الاخباري - قام سكان المحطة القطبية في جزيرة غولومياني (أرخبيل سيفيرنايا زمليا) بتصوير مقطع فيديو غير عادي. صعد دب قطبي فضولي إلى السطح وفاجأ الناس كثيرًا.

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قال مصور الفيديو مازحا إنه لدى بعض الأشخاص تمشي القطط تمشي الأسطح، أما هؤلاء لديهم حيوان أكبر.

 



وكتب المصور: "عندما يكون الصباح مبهجًا حقًا. اعتاد سكان جزيرة غولومياني على الدببة البيضاء، لكن في بعض الأحيان يمكنك رؤية أشياء مذهلة.

 

على سبيل المثال، كيف تبني هذه الحيوانات عشًا على سطح الحمام. ومع ذلك، فإن الربيع قريب"


قيم المستخدمون الفيديو بشكل مختلف. ضحك بعض المعلقين، لكن آخرين ذكروا أن الدب مفترس خطير.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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