دب مفترس يفاجئ ركاب قارب وسط المياه في روسيا

الوكيل الاخباري - فاجأ دب ضخم ركاب قارب وسط نهر كامتشاتكا في روسيا، وبدأ بإصدار صوت مخيف وهو يسبح باتجاههم.

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وبحسب فيديو نشرته قناة "فيرال هوغ" على يوتيوب، فإن الدب الضخم ظهر بشكل مفاجئ وسط المياه وبدأ بالسباحة باتجاه القارب وهو يصدر صوتا قويا.



وقال أحد الركاب: "ركبنا قاربًا على طول نهر كامتشاتكا وفي الطريق التقينا بدبًا بدأ يسبح خلفنا ويقهقع بشكل مخيف، لم نسرع حتى نتمكن من تصوير مقطع فيديو، ثم انفصلنا عنه وبقي يسبح فيه النهر".







المصدر : سبوتنك