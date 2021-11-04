دب يقتحم منزل شاب أمريكي ويسرق وجبة طعام

الوكيل الاخباري - من الشائع أن يوجد في التجمعات السكنية بعض الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط، او غير المرغوبة كالجرذان والحشرات التي تتسلل للمنزل دون رغبة قاطنيه، لكن أن يقتحم دب منزلك، فتلك حكاية أخرى.

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وعاد رجل من جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى المنزل ليجد بابه الأمامي مفتوحًا على مصراعيه، ودبًا على منضدة المطبخ، حيث كان يأكل بنهم وجبة دجاج مقلي.





He says he was eventually able to get the bear out by making loud noises. pic.twitter.com/AOPVBM3lz7 UNINVITED COMPANY: A Southern California man returned home to find his front door wide open and a bear on the kitchen counter, scarfing down a bucket of chicken.He says he was eventually able to get the bear out by making loud noises. https://t.co/8basATUSyi November 4, 2021



وقال جون هولدن إنه عندما عاد إلى المنزل، تفاجأ عندما وجد بابه الأمامي مفتوحًا على مصراعيه ولاحظ سريعًا وجود دب على منضدة المطبخ، وهو يلتهم دلوًا من الدجاج، حسب وكالة "أيه بي سي".



واستقبله دب آخر في الخارج وكان هناك واحد آخر على الأقل في المنزل. في النهاية، تمكن من إقناعها بالمغادرة بإصدار أصوات عالية.



وقال: "إنها المرة الأولى التي يدخل فيها دب منزله".



وأضاف: "لقد واجهتها سابقا، واصطدمت معها بضع مرات في الفناء الخلفي، لكن بالتأكيد لم تقتحم المنزل أبدًا بهذا الشكل سابقًا، كان هذا شيئًا آخر وهي بالتأكيد تسببت في فوضى عارمة في المكان".



المصدر : سبوتنك

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