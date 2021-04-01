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الخميس، 01-04-2021 10:25 ص

دجاجة تصبح أما بالتبني لـ 3 قطط صغيرة بعد غرق والدتها



الوكيل الاخباري - اكتشف مزارع كردي في مدينة أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق، أن دجاجته تولت رعاية 3 قطط صغيرة بعد غرق والدتها في بحيرة.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن المزارع غوران سورشي فوجئ بصوت مواء قادم من كوخ الدجاج في مزرعته، فأخذ يبحث عن مصدر الصوت.


وفي مشهد رائع، توصل المزارع الكردي إلى أن إحدى دجاجته أخذت بعض القطط الصغيرة تحت جناحيها لتدفئتها بحنان.

 


وأظهر مقطع فيديو غوران وهو يسير نحو الدجاجة ويرفعها بلطف ليكتشف أن القطط الصغيرة اتخذت من أسفل الدجاجة ملاذا لها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقطع الفيديو انتشر بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصد مئات الآلاف من المشاهدات.


قال غوران إن القطط الصغيرة قد وجدت الأمان مع الدجاجة، بعد أن غرقت والدتها بشكل مأساوي في بحيرة قريبة من المزرعة.

 

يُعتقد أن غوران سوف يسمح للقطط الصغيرة بالبقاء مع والدتها بالتبني.

 

 

 



المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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