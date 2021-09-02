الخميس 02-09-2021
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الخميس، 02-09-2021 01:33 م

درون تنفجر داخل فم تمساح حاول التهامها



الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار درون داخل فم تمساح حاول التهامها.

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ويظهر الفيديو درون تحوم فوق رأس تمساح كان داخل أحد المسطحات المائية الضحلة، وبمجرد أن لفتت الدرون نظر التمساح تحين الفرصة ثم انقض عليها ليحكم فكيه عليها، ظنا منها أنها طائر أو فريسة.



راح التمساح يكرر محاولات مضغ الدرون وتحطيمها، حتى انفجرت داخل فمه محدثة دخانا تصاعد من بين فكيه، وسط ذهول من يلتقطون الفيديو.

يشار إلى أن ناشري المقطع لم يوضحوا مكان تصويره، كما لم يتسن لسبوتنيك التحقق بشكل مستقل من الدولة التي شهدت الواقعة.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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