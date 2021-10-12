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الثلاثاء، 12-10-2021 09:47 ص

دولارات في مستوعبات النفايات ببيروت



الوكيل الاخباري - تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي في لبنان صورا ومقطع فيديو لدولارات مرمية في مستوعب للنفايات في منطقة سن الفيل بمدينة بيروت.

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وأظهرت الصورة والمقطع المصور كمية كبيرة من الأوراق المالية من فئة الدولار الأمريكي، ما تسبب بتساؤلات عند الكثيرين حول مصدر الأموال وهدف استعمالها وطريقة التخلص منها.

 



وفي السياق ذاته، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في تغريدةٍ على حسابها عبر "تويتر": "تتداول مواقع التواصل صورة لدولارات مرمية في مستوعب للنفايات في سن الفيل على أنها مزيفة بهدف ترويجها".


وأضاف البيان: "بنتيجة التحقيق في فصيلة سن الفيل تبين أنها مخصصة للتصوير ومدوّن عليها عبارة "for filming not for trade" وقد بلغ عددها 3889 ورقة من فئة الـ100$، التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".


 

المصدر : سبوتنك

 

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