ديك يتخلى عن صغاره وأمهم في مواجهة ثعبان ضخم

الوكيل الاخباري - تخلى ديك عن فراخه الصغار وأمهم في اختبار حقيقي، بعدما هاجمهم ثعبان ضخم في حفرة يتخذونها عشا.

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وأظهر مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الديك والدجاجة وأربعة فراخ صغيرة في الحفرة قبل أن يتسلل إليهم الثعبان لافتراس الصغار.



ولاذ الديك بالفرار في تلك المواجهة المصيرية، متخليا عن أسرته.

وظهرت الدجاجة وكأنها تتوسله العودة والدفاع عن الصغار، قبل أن تقرر خوض المواجهة الصعبة وحدها.



وتمكنت الدجاجة في نهاية الأمر من إخراج فراخها واحدا تلو الآخر من الحفرة سالمين.



ولم يتسن التأكد من مكان وتاريخ تصوير المقطع، إلا أنه يكشف بلا شك أن الأنثى قد تكون أكثر مسؤولية وصلابة من الذكور في المواقف الصعبة.

المصدر : سبوتنك







