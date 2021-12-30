ذئب يتجول في شوارع مدينة بلجيكية

الوكيل الاخباري - عرضت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر تجول ذئب في شوارع إحدى المدن البلجيكية، في مشهد يعتبر نادرا في مثل هذه البلاد.

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وقالت شبكة "يورو نيوز" إن الذئب ظهر في شارع قرب مدينة أنتويرب شمالي بليجكا، وهو مكان لا تظهر فيه الذئاب إلا نادرا خلال المائة عام الماضية.





وظهر الذئب في المقطع الذئب وهو يركض فوق شارع إسفلتي، ونشرت المقطع جمعية بلجيكية تسمى "أهلاً بالذئب" وأطلقت على هذا الذئب اسم "أستريكس"



وكانت أنثى ذئب يطلق عليها اسم "نايا" قد اختفت في ظروف غامضة وسط منطقة فلاندرز، عام 2019، مما دفع المعنيين إلى رصد 30 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات عنها.







المصدر : سبوتنك