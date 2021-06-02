الأربعاء 02-06-2021
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الأربعاء، 02-06-2021 11:38 ص

رائدان روسيان يخرجان من المحطة الدولية إلى الفضاء المكشوف



الوكيل الاخباري - خرج رائد الفضاء الروسي، أوليغ نوفيتسكي وزميله المهندس الروسي، بيوتر دوبروف اليوم من المحطة الفضائية الدولية وبدآ العمل في الفضاء المكشوف.

وذلك بعد أن تم فتح بوابة قطاع "بويسك" الفضائي الساعة 8.53 بتوقيت موسكو.

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وسيستغرق عملهما خارج المحطة نحو 7 ساعات وهما يرتديان البزة الفضائية من طراز "أورلان إم كا إس - 4" و"اورلان إم كا إس– 5".


ويتوجب على رائدي الفضاء إعداد القطاع الفضائي الروسي لوصول مختبر "ناؤوكا" الفضائي والتحامه بالمحطة الفضائية.


وتقوم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بالبث الحي لعملية خروج رائدي الفضاء الروسيين من المحطة وعملهما في الفضاء المكشوف.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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