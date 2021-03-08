رجال الإطفاء ينقذون قطة عالقة على شجرة بطريقة غريبة في أوكرانيا

الوكيل الاخباري - علقت قطة على قمة شجرة في مدينة كريفوي روغ الأوكرانية وقام رجال الإطفاء يإنقاذها.



واتصل أصحاب القطة برجال الإطفاء بعد أن عجزوا عن مساعدة الحيوان، الذي علق على قمة الشجرة لأيام.

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واستغرب شهود العيان عند رؤيتهم قيام رجال الإطفاء بإنزال القطة برش الماء عليها.



وطالب أصحاب القطة رجال الإطفاء إنزال الحيوان بطريقة أخرى، لكنهم رفضوا وقالوا، إن هذه ليست تجربتهم الأولى في إنقاذ قطة عالقة على الشجرة هكذا ونبهوا أن الحيوان يمكنه أن يقع ومن الأفضل تجهيز غطاء لالتقاطه.

والقطة على قيد الحياة وهي في أمان الآن.











المصدر : سبوتنك



