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الثلاثاء، 23-03-2021 12:28 م

رجل أمريكي ينجو وطفلته بأعجوبة من فيل ضخم حاول الفتك بهما



الوكيل الاخباري - في مشهد مرعب، هاجم فيل ضخم رجلا دخل حظيرته حاملا طفلته في حديقة مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة.

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ونقلت صحيفة "ذا صن" عن الشرطة أن خوسيه نافاريتي البالغ من العمر 25 عاما كان يخطط لالتقاط صورة "سيلفي" مع الفيل الأفريقي بالحديقة.


وأشارت الشرطة إلى أن الأب الشاب اصطحب معه طفلته البالغة من العمر عامين داخل حظيرة الحيوان الضخم.

 



وأظهر مقطع فيديو صادم الفيل وهو يركض خلف نافاريتي، الذي هرع بدوره للهروب من فتك الفيل حاملا طفلته بين ذراعيه.


وبوصوله للسياج أسقط الأب ابنته خارج الحظيرة أولا، ثم حملها مرة أخرى بعد أن نجح هو الآخر في الهروب بصعوبة من دهس الفيل.


وفي مقطع الفيديو يسمع صراخ الشهود الذين كانوا متواجدين في موقع الحادث، ونهيم الفيل الغاضب.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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