رجل إطفاء نبيل.. شاهد ما فعله من أجل امرأة عجوز في روسيا

الوكيل الإخباري - إنه رجل إطفاء نبيل ذلك الذي أوقف سيارة الإطفاء وسط طريق مزدحم في مدينة كالينينغراد، غربي روسيا، وتعاون مع زملائه في إغلاق الطريق، ومساعدة امرأة عجوز على عبور الطريق.

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وقد تصادف أن مرت سيارة إطفاء، ولمح قائدها السيدة العجوز، فتوجه ناحيتها على الفور، وعبر الجزيرة بين الاتجاهين وأوقف سيارة الإطفاء بعرض الطريق، وبسرعة النتشر ثلاثة من رجال الإطفاء، وأوقفوا السيارات، بينما كان أحدهم يأخذ بيد المرأة ويساعدها في عبور الطريق.

المصدر - مزمز