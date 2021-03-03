رجل إطفاء يكافئ كلبا يعمل معه بطريقة خاصة

الوكيل الاخباري - يقوم رجال الإطفاء بعمل عظيم يساهم في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات ويحولون دون تحول الحرائق الصغيرة إلى كوارث.

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ولا يقتصر عمل رجال الإطفاء على استخدام أدوات إطفاء الحريق مثل خراطيم المطافي أو سيارات الإطفاء، وإنما يمتد لمهام الإنقاذ التي تساهم في حماية الأرواح وإخراج المحاصرين داخل المباني المشتعلة أو وسط الغابات.



Video goes viral that a firefighter swings his partner, a search dog, around in circles and ends their little fun play with a loving kiss in Hohhot, N China's Inner Mongolia. pic.twitter.com/Vjh9MyM5PW March 2, 2021

وفي بعض الأحيان يستعين رجال الإطفاء بالكلاب المدربة لمساعدتهم في الوصول إلى الضحايا بصورة أسرع، وربما يكون لها دور محوري في منع وقوع كارثة.



ولذلك يولي رجال الإطفاء اهتماما خاصة للكلاب التي ترافقهم في تلك المهام ويحاولون مكافأتها بطرق مختلفة.



ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" رجل إطفاء يكافئ الكلب الذي يعمل معه عن طريق اللعب معه بطريقة خاصة".







المصدر : سبوتنك





