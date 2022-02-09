الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

انتقادات نيابية لاذعة للحكومة خلال مناقشة الموازنة.. وهذه أبرز المطالب

بالارقام ... هكذا انفقت الحكومة 60% من المنحة الخليجية خلال عام

مطاعم شعبية ترفع أسعار الشاورما والوجبات السريعة

ارتفاع ايرادات ضمان القروض 16%

خبراء وتجار : لمس انخفاض أسعار السلع يستوجب إعادة النظر بضريبتي الدخل والمبيعات

هل يؤثر التوتر بين روسيا وأوكرانيا على مخزون القمح في الأردن؟

توقعات بزيادة رواتب متقاعدي الضمان 4.70 دينار

مختصون: الحديث حول انتهاء كورونا افتراضي وغير مؤكد

الأرصاد تنشر تفاصيل المنخفض الجوي

تعليق الدوام غداً الخميس في الجامعة الهاشمية

الأربعاء، 09-02-2022 01:38 م

رجل إندونيسي يحرر رقبة تمساح بعد 6 سنوات من طول الانتظار



الوكيل الاخباري - أفادت تقارير إعلامية إندونيسية، الثلاثاء، تخليص رقبة تمساح في إندونيسيا يبلغ طوله 4 أمتار من إطار دراجة نارية بعد ست سنوات من المحاولات الفاشلة.

اضافة اعلان


وقام بعملية الإنقاذ التي تمت، الاثنين، رجل يُدعى هيلي، 35 عاما، الذي ينحدر من منطقة سراجين في جاوا الوسطى: "كنت أستعد للإمساك بالتمساح منذ أسابيع"، بحسب الشرق الأوسط.

 

وقصد الرجل نهر بالو الإندونيسي في مقاطعة سولاويسي الوسطى، للقيام بمحاولة تخليص عنق التمساح من الإطار، وذلك بعد سنوات من المحاولات الفاشلة من جانب خبراء الحيوانات المحليين والدوليين، كمقدم عروض الحياة البرية الأسترالي، ماتيو نيكولاس رايت، وزميله المعني بالتماسيح كريس ويلسون، وخبير الحياة البرية الأميركي، فورست غالانت، الذي كانت محاولته في فبراير / شباط 2020.

 

ووفقا لعدد من مقاطع الفيديو التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عملية إنقاذ هيلي للتمساح قد تمت عن طريق تكميم فمه وتغطية رأسه بقطعة من القماش، حيث قام هيلي بإمساك بالتمساح بنفسه ورفع الإطار عن رقبته، فيما ساعده عشرات الرجال في رفعه إلى الشاطئ، ومن ثم إعادته إلى النهر.

 



وكانت السلطات في بالو قد أعلنت عن مكافأة لأي شخص لديه الشجاعة الكافية للتعامل مع التمساح وإزالة الإطار.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
UgMssvaPalI

أمريكا .. رد فعل رضيع أصم يسمع صوت أمه لأول مرة

hammerhead-shark-151080961-5b202eba8023b900362a44ff

سمكة تحتمي برجل عند محاولة قرش ضخم افتراسها

620204f14236042bfb0393b6

ابتكار سعودي للإنقاذ من السقوط في الآبار الارتوازية

tmV0nklFOrw

تسجيل لأضواء مجهولة ساطعة في سماء مدينة مكسيكية

62020d9c42360453aa340540

مطعم شاورما في السعودية يغلق أبوابه لسبب "طريف"

D0J0hvcU09g

رد فعل أمريكي سحبت الشرطة سيارته أمامه بسبب وقوف مخالف

أخبار متعلقة
YellowAnaconda

القاتل الصامت.. أناكوندا صفراء تحتضن تمساحا

CcjRiNDOC4U

شاحنة تتسبب بحادث فظيع في أندونيسيا

5da5b2c50608e668ee0fa073_java indonesia

شاهد آثار الزلزال العنيف الذي ضرب إندونيسيا