رجل روسي ينقذ قطة علقت في فتحة النافذة بطريقة ذكية

الوكيل الاخباري - تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل يحاول إنقاذ قطة علقت بين طرفي فتحة النافذة في مقاطعة لينينغورسك جنوب شرقي قازان الروسية.

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وأظهرت اللقطات كيف قام أحد أفراد الأسرة بمساعدة الرجل عبر الإمساك به من رجله، ما سمح له بالتوزان على حافة النافذة وأخذ عمود خشبي واستخدامه لدفع أطراف القطة إلى داخل المنزل، لتتم العملية بنجاح وينقذ القطة بعد أن كانت عالقة في نافذة المنزل المفتوحة بشكل جزئي من الطابق الثالث، وفقا لما نقله موقع قناة "تاتارستان 24" التلفزيونية.







ولقي الرجل دعما مباشرا من الجيران الذين رأوا ما قام به لإنقاذ هذه القطة العالقة، وأبدى الرجل سعادته بنجاحه في المهمة بفرحة عارمة تشاركها مع الحاضرين.



وأشار المتابعون، عبر التعليقات على الفيديو المتداول، إلى أنه من الأفضل إغلاق النوافذ قبل المغادرة إذا كان هناك حيوان أليف في المنزل، أو شراء أغطية واقية خاصة.







المصدر : سبوتنك