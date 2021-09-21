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الثلاثاء، 21-09-2021 11:47 ص

رجل سعودي يصطاد صقر بخدعة بسيطة



الوكيل الاخباري - رصد مقطع فيديو متداول لحظة اصطياد صقر بخدعة بسيطة قام بها شخص في السعودية مستخدما بعض الطعام لخداع الصقر واستدراجه حتى يتسنى له الإمساك به.

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ويظهر الفيديو المتداول شخصا يضع بعض الطعام على إحدى يديه ثم يظل في وضع سكون تام جعل الصقر يهبط على يده لالتقاط الطعام، قبل أن يقوم هو بالإمساك به.

 



ويظهر في الفيديو، شخص يجلس في أحد شوارع السعودية بينما يقف الصقر على إحدى يديه لتناول الطعام قبل أن يتم الإمساك به.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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