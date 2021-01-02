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السبت، 02-01-2021 02:42 م

رجل يتفادى الموت بأعجوبة بعد السير أمام قطار سريع في مومباي



الوكيل الاخباري - وثقت كاميرات المراقبة، شرطيا من مومباي وهو يصفع برفق المسافر المسن بعد سحبه من قضبان السكك الحديدية.

وأنقذ شرطي يقظ رجلًا يبلغ من العمر 60 عامًا من دهس قطار محلي بعد أن وجد المسافر نفسه عالقًا على القضبان، ويظهر الفيديو أن الرجل يمشي على السكك أمام القطار الذي كاد أن يدهسه وفي اللحظة الأخيرة مد الشرطي يده للرجل وساعده على الصعود وتفادي الموت المحتم.

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المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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