الإثنين 28-08-2023
الوكيل الاخباري

مجلس الأعيان يعيد "حماية البيانات الشخصية" إلى النواب بعد إجراء تعديلات

العقبة: حوارية حول تمكين المشاركة الاقتصادية للمرأة

شاهد : فيديو يوثق لحظة وفاة أردني داخل المسجد

نظام جديد يحل معضلة التقارير الطبية لنسب العجز في حوادث السير

للراغبين بالسفر إلى أوروبا.. تعليمات جديدة بشأن التأشيرة اعتباراً من 2024

الدفاع المدني: التعامل مع 1466 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ردم 3 آبار مخالفة في الرامة ووادي السير

الذهب عالمياً يصعد ويتجاوز مفاجآت الفيدرالي حول رفع الفائدة

المركزي يُعلن نتائج مزاد صكوك الكهرباء الوطنية البالغة 120 مليون دينار

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الإثنين، 28-08-2023 12:41 م

رجل يحمل أرنبا ضخما يصل وزنه لـ 10 كيلوجرامات في البرازيل -فيديو

cute-2500929_1280


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله أرنب يبلغ وزنه 10 كيلوجرامات وله أذنان ضخمتان، في البرازيل، وقارن البعض حجمه بحجم الخروف الصغير .

اضافة اعلان


ورصد مقطع فيديو يرصد من خلاله أحد الأشخاص يعمل طبيب بيطري وهو يحمل هذا الحيوان الضخم، حيث حظي الفيديو على ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ضخامة جسده.


وصُدم بعض المستخدمين من حجم الأرنب العملاق لدرجة أنهم حاولوا مقارنته بالأنواع الأخرى. وكتب أحدهم: “يبدو مثل الكنغر”، بينما قال آخر: “لا يمكنك خداعي، إنه كابيبارا صغير”.

 

 

هتون 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
hqdefault

شاهد فيل صغير يفقد خرطومه بسبب تمساح

دب-الباندا

مشهد يأسر القلب.. أنثى باندا تحتضن صغيرها بعد العلاج

156047243236871

شاهد سحابة على شكل قلب تثير إعجاب الجميع في احدى الدول

maxresdefault

بالفيديو.. شجاعة مجموعة قردة تنقذ أحد أفرادها من أنياب فهد

الحوت الأحدب

شاهد حوت ضخم يقف على رأسه لقرابة 4 دقائق بلا حركة وسط المحيط

SBB_Re_450_097_ZKB_Nachtnetz

شاهد فرق مذهل بين قطار فائق السرعة وقطار عادي في الصين