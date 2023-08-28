رجل يحمل أرنبا ضخما يصل وزنه لـ 10 كيلوجرامات في البرازيل -فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله أرنب يبلغ وزنه 10 كيلوجرامات وله أذنان ضخمتان، في البرازيل، وقارن البعض حجمه بحجم الخروف الصغير .

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ورصد مقطع فيديو يرصد من خلاله أحد الأشخاص يعمل طبيب بيطري وهو يحمل هذا الحيوان الضخم، حيث حظي الفيديو على ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ضخامة جسده.



وصُدم بعض المستخدمين من حجم الأرنب العملاق لدرجة أنهم حاولوا مقارنته بالأنواع الأخرى. وكتب أحدهم: “يبدو مثل الكنغر”، بينما قال آخر: “لا يمكنك خداعي، إنه كابيبارا صغير”.

هتون