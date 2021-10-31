رجل يسير داخل كرة حديدية من ألمانيا إلى مقر مؤتمر المناخ 'كوب 26'

الوكيل الاخباري - أثار رجل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سيره داخل كرة من الحديد من ألمانيا إلى غلاسكو الأسكتلندية، حيث يقام مؤتمر المناخ العالمي "كوب 26".

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وبدأ الفنان الألماني وعالم البيئة، آرند دروسيل، في خوض رحلة داخل الكرة الفولاذية على طريقة حيوان الهامستر من مدينة بادربورن الألمانية إلى غلاكسو قبل 3 أشهر، وتحديدا في 30 يوليو/ تموز الماضي.



ويبلغ وزن الكرة 160 كيلوغراما، وسار دروسيل بها في جميع أنحاء أوروبا.





Arnd Drossell has spent the last three months walking more than 900 miles from his home town of Paderborn, passing through seven countries, to #DailyClimateShow https://t.co/kNe4MqWE8W pic.twitter.com/FYl1kBsiKN A German artist has rolled his way into Glasgow in a giant metal ball🌎Arnd Drossell has spent the last three months walking more than 900 miles from his home town of Paderborn, passing through seven countries, to #COP26 October 29, 2021



وفي رحلته، جمع آرند دروسيل الوعود البيئية من المارة، لتتحقق أمنيته في زيادة الوعي بحالة الطوارئ المناخية.



وعن هدفه من تلك التجربة، قال في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "لقد بدأت مسيرة من داخل تلك الكرة من أجل توحيد الناس، يمكننا جميعا الاهتمام بمستقبلنا".



وتنعقد قمة تغير المناخ "كوب 26" في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وحتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمشاركة 197 دولة.



المصدر : سبوتنك

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