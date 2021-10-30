السبت 30-10-2021
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السبت، 30-10-2021 04:20 م

رجل يقف بوجه مجموعة من النمور البيضاء في الصين



الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا في الصين لرجل يقف ضمن مجموعة من النمور البيضاء في حديقة للحيوانات.

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ويظهر الرجل في المقطع المصور وهو يقف بوجه مجموعة من النمور البيضاء مصدرا أصواتا لاستفزازها.

 

وبحسب ما تم تداوله فإن المقطع المصور جرى تصويره في حديقة للحيوانات البرية في بكين.


ويظهر الفيديو عدم وجود أي رد فعل من قبل النمور.




المصدر : سبوتنك

 

 

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