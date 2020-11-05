ردة فعل عقاب اثناء تحريره من صندوق خشبي

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة إطلاق طائرة عقاب من صندوق خشبي لتحريره بعدما تم علاجه.

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وحسبما تبين في الفيديو قام احد الاشخاص برفع الغطاء عن الصندوق الذي يوجد فيه طائر العقاب بينما قام آخرون برصد حركته ورد فعله بداية من رفع الغطاء عن الصندوق حتى خروجه وتحليقه فوق الماء .

Releasing an eagle after it was treated and recovered from its injuries.. 🦅 pic.twitter.com/PofM6APoqX November 4, 2020

المصدر : سبوتنيك

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