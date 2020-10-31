السبت 31-10-2020
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السبت، 31-10-2020 09:57 ص

ردة فعل غير متوقعة لكلب بعد مشاهدته فيديو له وهو يلاعب طفلا



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد ردة فعل كلب بعد مشاهدته فيديو له وهو يلاعب طفلا صغيرا ، حيث بدأ بالقفز بجانب التلفاز.

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وحسبما تبين في الفيديو لم يستطع الكلب تمالك مشاعره عندما رأى نفسه على شاشة التلفزيون في مقطع فيديو له وهو يلاعب الطفل ليام البالغ من العمر 7 أشهر في الأخبار المحلية. وعندما رأى نفسه على شاشة التلفزيون، بدأ في القفز.


 

المصدر : سبوتنيك 

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