ردة فعل غير متوقعة لكلب بعد مشاهدته فيديو له وهو يلاعب طفلا

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد ردة فعل كلب بعد مشاهدته فيديو له وهو يلاعب طفلا صغيرا ، حيث بدأ بالقفز بجانب التلفاز.

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وحسبما تبين في الفيديو لم يستطع الكلب تمالك مشاعره عندما رأى نفسه على شاشة التلفزيون في مقطع فيديو له وهو يلاعب الطفل ليام البالغ من العمر 7 أشهر في الأخبار المحلية. وعندما رأى نفسه على شاشة التلفزيون، بدأ في القفز.





المصدر : سبوتنيك

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