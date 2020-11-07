ردة فعل مؤثرة لـ مسنة بعد منعها من عناق ابنتها بسبب كورونا.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مؤثر يرصد ردة فعل مسنة بعد منعها من عناق ابنتها بسبب كورونا .
وحسبما تبين في الفيديو لحظة انهيار السيدة "دورين موريس" البالغة من العمر 85 عاما بالبكاء بعد إبلاغها بمنع دخول ابنتها إلى الدار ، الا ان ابنتها حاولت بالتخفيف عنها عبر النافذة قائلة، "لا تبكي، لا أستطيع الدخول بسبب هذا المرض البغيض".
المصدر : سبوتنيك اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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