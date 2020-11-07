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السبت، 07-11-2020 10:46 ص

ردة فعل مؤثرة لـ مسنة بعد منعها من عناق ابنتها بسبب كورونا.. شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مؤثر يرصد ردة فعل مسنة بعد منعها من عناق ابنتها بسبب كورونا .

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وحسبما تبين في الفيديو لحظة انهيار السيدة "دورين موريس" البالغة من العمر 85 عاما بالبكاء بعد إبلاغها بمنع دخول ابنتها إلى الدار ، الا ان ابنتها حاولت بالتخفيف عنها عبر النافذة قائلة، "لا تبكي، لا أستطيع الدخول بسبب هذا المرض البغيض".

 

 

 

المصدر : سبوتنيك 

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