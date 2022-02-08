رد فعل أمريكي سحبت الشرطة سيارته أمامه بسبب وقوف مخالف

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل رجل أمريكي أثناء قيام سيارة الشرطة بسحب سيارته بسبب وقوفها في مكان مخالف.





اضافة اعلان

ويظهر الفيديو سيارة الرفع التابعة للشرطة وهي تقترب من إحدى السيارات المتوقفة في مكان غير مخصص للانتظار، ثم عمدت سيارة الشرطة إلى جر السيارة المخالفة لاقتيادها.





ظهر مالك السيارة خلال تلك الأثناء ليجد سيارته وقد تم وصلها برافعة الشرطة، فراح يصرخ لتبيه قائد سيارة الشرطة إلى أنه مالك السيارة، إلا أن السائق لم يلتفت له وواصل عمله مصطحبا السيارة بعيدا عن مالكها الذي وقف مكتوف الأيدي في النهاية.





المصدر : سبوتنك

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة