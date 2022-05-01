رد فعل بطاريق تجاه روبوت يتجسس عليها في القارة القطبية الجنوبية

الوكيل الاخباري - نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مقطع فيديو يظهر رد فعل مجموعة من البطاريق تجاه روبوت صغير الحجم تم إرساله في مهمة بحثية إلى القارة القطبية الجنوبية.

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وأوضحت الشبكة أن العلماء يستخدمون مثل تلك الروبوتات لدراسة قابلية تأثر النظم البيئية البحرية وتأثير تغير المناخ على القارة القطبية الجنوبية.



pic.twitter.com/FtA0DfvWG5 Watch how this tiny robot has been accepted into an Emperor penguin colony. Scientists are using robots to study the vulnerability of marine ecosystems and the impact of climate change on Antarctica. https://t.co/gubSnOtvVb April 29, 2022

ويمكن للباحثين من خلال تلك التجارب البحثية فهم المزيد من آليات تقليل تأثير التغير المناخي على الحيوانات، ومن المنتظر أن تسمح تلك التكنولوجيا الجديدة للعلماء بدراسة تلك الحيوانات على مدار العام وفي مواقع مختلفة.



ويظهر الفيديو كيف استقبلت البطاريق الروبوت الدخيل، حيث راح أحدها يلوح بأجنحته أمامه، فيما راقبته البطاريق الأخرى من بعيد بشيء من التخوف.

المصدر : سبوتنك



