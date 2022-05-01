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الأحد، 01-05-2022 12:41 م

رد فعل بطاريق تجاه روبوت يتجسس عليها في القارة القطبية الجنوبية



الوكيل الاخباري - نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مقطع فيديو يظهر رد فعل مجموعة من البطاريق تجاه روبوت صغير الحجم تم إرساله في مهمة بحثية إلى القارة القطبية الجنوبية.

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وأوضحت الشبكة أن العلماء يستخدمون مثل تلك الروبوتات لدراسة قابلية تأثر النظم البيئية البحرية وتأثير تغير المناخ على القارة القطبية الجنوبية.

 

 

ويمكن للباحثين من خلال تلك التجارب البحثية فهم المزيد من آليات تقليل تأثير التغير المناخي على الحيوانات، ومن المنتظر أن تسمح تلك التكنولوجيا الجديدة للعلماء بدراسة تلك الحيوانات على مدار العام وفي مواقع مختلفة.


ويظهر الفيديو كيف استقبلت البطاريق الروبوت الدخيل، حيث راح أحدها يلوح بأجنحته أمامه، فيما راقبته البطاريق الأخرى من بعيد بشيء من التخوف.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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