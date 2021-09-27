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الإثنين، 27-09-2021 01:20 م

رد فعل طريف لرضيع أثناء السير فوق جسر زجاجي



الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لرد فعل رضيع أثناء عبور جسر زجاجي مع والديه.

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ويظهر في الفيديو الرضيع يسير بخطواته القصيرة فوق جسر، وعندما وصل إلى الجزء الزجاجي فيه توقف، وبدا عليه الخوف من التقدم نظرا لارتفاع الجسر.

وبعد فترة من التفكير، قرر الرضيع اختبار قوة الجزء الزجاجي من الجسر، حيث لامس الجسر بيديه ثم مد قدميه فوق الجزء الزجاجي، لكن يبدو أن هذه الحركة لم تكن كافية لأن يثق الرضيع في الجسر، ما جعله يعود أدراجه مرة أخرى.


 

المصدر : سبوتنك

 

 

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