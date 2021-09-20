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الإثنين، 20-09-2021 04:31 م

رد فعل طريف من طفل أمريكي تجاه إلزامه بارتداء الكمامة



الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل طريف لطفل في عمر السنتين تجاه إلزامه بارتداء الكمامة.

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وأفاد ناشرو الفيديو بأنه يظهر طفل أمريكي داخل حضانة، وحاول الطفل مرارا نزع الكمامة عن وجهه، عند إجباره على ارتدائها.



وفشلت محاولات الصغير لنزع الكمامة، حيث حاول جاهدا نزعها دون جدوى وفي كل مرة كانت تغطي جزءا من وجهه مثل عينينه أو جبهته، كما كانت أربطة الكمامة تعلق بأذنيه.

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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