رد فعل طريف من نعامة تجاه رجل حاول ركوبها

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يظهر رد فعل نعامة حاول رجل ركوبها.

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ويظهر في الفيديو الرجل في مواجهة النعامة متحينا الفرصة للقفز على ظهرها، فيما تتربص النعامة باسطة جناحيها.







قفز الرجل بالفعل فوق ظهر النعامة متشبثا به بقوة، فيما راحت النعامة تقوم بحركات دائرية عدة مرات محاولة مهاجمة ذلك الدخيل.



نجحت حركة النعامة المضطربة في إزاحة الرجل وإسقاطة من فوق ظهرها، لتقرر بعدها الانتقام منه، إلا أن الرجل ركض بعيدا عنها، فيما ركضت خلفه مصرة على عقابه.





