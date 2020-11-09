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الإثنين، 09-11-2020 11:00 ص

رسام محترف ينفذ عملا مدهشا في زمن قياسي في الصين . . شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقطات مدهشة لرسام يقوم برسم طفل يساعده وتصميم صورة له على حائط في وقت قياسي في احدى شوارع الصين .


وحسبما تبين في الفيديو ظهر الرسام وهو يقف مع طفل يحمل إناء بين يديه بجوار إحدى الأسوار، لكن تلك اللقطات سرعان ما تتحول إلى لوحة فنية مدهشة على الجدار الذي يقفان إلى جواره وتحت الشجرة التي تظلهما.

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المصدر : سبوتنيك 

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