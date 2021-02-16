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الثلاثاء، 16-02-2021 11:20 ص

رصاصة طائشة تخترق سيارة سعودي أمام منزله



الوكيل الاخباري - شهد أحد أحياء العاصمة السعودية، الرياض، اختراق رصاصة طائشة لسيارة متوقفة أمام منزل مالكها، بينما انتشر فيديو الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ذكرت ذلك صحيفة "المواطن"، الاثنين، مشيرة إلى أن "رصاصة طائشة اخترقت مركبة مواطن متوقفة أمام منزله في حي المونسية بالرياض".

وقالت الصحيفة السعودية: "من المعتقد أن يكون مصدر هذه الرصاصة هو إحدى المناسبات، التي تشهد إطلاق نار في الهواء"، مشيرة إلى أن الرصاصة اخترقت مقدمة السيارة محدثة ثقبا وبعض التلفيات بها.

 



وتابعت: "أبدى مالك السيارة استياءه من استهانة مطلقي النار أثناء الاحتفالات بأرواح الآخرين"، وقال: "ماذا سيحدث إذا استقرت هذه الطلقة في جسم طفل أو أي إنسان".

ولفتت الصحيفة إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بتشديد العقوبات على من يقومون بإطلاق النار في المناسبات العامة حتى لا يعرضون حياة الآخرين للخطر.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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