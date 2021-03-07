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الأحد، 07-03-2021 01:57 م

رصد أسماك وحشية في نهر فلوريدا



الوكيل الاخباري - أعلنت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، عن رصد نوع من الأسماك الوحشية "أرابيما" في أحد أنهار ولاية فلوريدا.

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قال جوش كونستانتين، صياد الأسماك، للصحيفة: "إن أرابيما حيوان مفترس موجود في نهر الأمازون يمكن أن يزن مئات الكيلوغرامات، لا أستطيع أن أتخيل أنه مفيد لنظامنا البيئي".

 



وتم رصد أرابيما ميتة الشاطئ مؤخرًا في متنزه جايسي في كيب كورال، على ضفة نهر كالوساهاتشي، الذي يمتد من بحيرة أوكيشوبي غربًا إلى خليج المكسيك، حسبما قال الحارس.


أرابيما، هي واحدة من أكبر الأسماك المفترسة في العالم، حيث يقال إنه لا يمكن اختراقها مثل الدروع، بحسب الصحيفة.



أكدت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية ظهور الأرابيما، لكنها أصرت على أنها صدفة نادرة، وختمت الصحيفة: "لا يوجد دليل على أن الأرابيما قد تكاثر في البرية في فلوريدا، لذلك نحن مطمئنون".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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